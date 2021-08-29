ورشة تدريبية لدعم العابرين جنسيا يومى 28 و29 أغسطس بمحافظتي الدقهلية وقنا

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يقيم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، على مداريومى 28 و29 أغسطس بمحافظتى الدقهلية وقنا ورشة عمل عن قضايا النوع الاجتماعي تحت عنوان «بيئه آمنه للاقليات الجنسية» .
وأكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز «يحضر الورشة 25 متدرب ومتدربه يتناول الدعم النفسي وتوفير مساحه أمنه للمشاركين والمشاركات في مناقشة قضاياهم في بيئه صحيه خالية من التنمر والتمييز ويتضمن التدريب كلمة توضيحية عن تعريف التمييز وأشكاله، والقضايا الأبرز التي عانى أصحابها من التمييز»
مؤكدا أن التمييز فعل يجرمه الدستور المصري وفق المادة 53 منه، والتي نصها «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة».
مشيرا إلى أنه تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات ومناقشة قضايا التمييز القائمة على الهوية الجنسية من خلال عرض بعض القضايا التي عانى منها أصحابها من التمييز.