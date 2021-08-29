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ورشة تدريبية لدعم العابرين جنسيا يومى 28 و29 أغسطس بمحافظتي الدقهلية وقنا

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ورشة تدريبية لدعم العابرين جنسيا يومى 28 و29 أغسطس بمحافظتي الدقهلية وقنا ورشة تدريبية لدعم العابرين جنسيا يومى 28 و29 أغسطس بمحافظتي الدقهلية وقنا

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يقيم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، على مداريومى 28 و29 أغسطس بمحافظتى الدقهلية وقنا ورشة عمل عن قضايا النوع الاجتماعي تحت عنوان «بيئه آمنه للاقليات الجنسية» .

وأكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز «يحضر الورشة 25 متدرب ومتدربه يتناول الدعم النفسي وتوفير مساحه أمنه للمشاركين والمشاركات في مناقشة قضاياهم في بيئه صحيه خالية من التنمر والتمييز ويتضمن التدريب كلمة توضيحية عن تعريف التمييز وأشكاله، والقضايا الأبرز التي عانى أصحابها من التمييز»

مؤكدا أن التمييز فعل يجرمه الدستور المصري وفق المادة 53 منه، والتي نصها «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة».

مشيرا إلى أنه تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات ومناقشة قضايا التمييز القائمة على الهوية الجنسية من خلال عرض بعض القضايا التي عانى منها أصحابها من التمييز.

دورة تدريبية لدعم الأقليات الجنسية
دورة تدريبية لدعم الأقليات الجنسية

المصرى اليوم

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