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"تويتر" يجعل أحد خدماته الجديدة بمقابل مادي

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"تويتر" يجعل أحد خدماته الجديدة بمقابل مادي "تويتر" يجعل أحد خدماته الجديدة بمقابل مادي
يحول إلى أصحاب المحتوى مباشرة

أعلن تطبيق التدوين المصغر "تويتر"، تحويل أحد خدماته وجعلها بمقابل مادي يحول إلى أصحاب المحتوى مباشرة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن تويتر طرحت تقنية "سبيسز" الجديدة مدفوعة الأجر، والتي يحصل من خلالها أصحاب المحتوى والمبدعون على رسوم مقابل الوصول إلى الدردشات الصوتية.

وكانت شركة "تويتر" قد بدأت في قبول الطلبات لهذه الميزة الجديدة، منذ يونيو الماضي؛ ولكن لم تقم بتفعيلها إلا الآن.

وسيعمل الإصدار الأول من تلك الخدمة المدفوعة على الأجهزة ذات الإصدار الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، ووعدت بأن يتم تطبيقها على باقي الإصدارات قريبًا.

وسيقتصر تفعيل تلك الميزة على أولئك المبدعين الذين سبق أن تقدموا بطلبات الحصول على خدمة "سبيسز" مدفوعة الأجر.

وقررت تويتر أن تمنح أصحاب المحتوى نسبة 97% لأول 50 ألف دولار يجنونها من تلك الخدمة، وستنخفض النسبة بعد ذلك إلى 80% لمن سيجني أرباح أكثر من 50 ألف دولار.

ويمكن لأصحاب المحتوى والمضيفين أيضًا تحديد التذاكر الخاصة بهم، واختيار عدد التذاكر التي يجب إتاحتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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