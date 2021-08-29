"كافا آند تشاي" تفتتح أبوابها مجدداً في الجامعة الأمريكية بالشارقة

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أعلنت "كافا آند تشاي" Kava & Chai، علامة المقاهي الفريدة المنشأة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعادة افتتاح فرعها في الجامعة الأمريكية بالشارقة مع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي اعتباراً من فصل الخريف 2021.

وسيكون بانتظار الطلاب الجدد وكذلك الملتحقين بالجامعة من السنوات الماضية، أوقاتاً ممتعة في "كافا آند تشاي" مرة أخرى، حيث يمكن لطلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة تجاوز وقت الانتظار عند زيارة المقهى، من خلال الطلب عبر الموقع الإلكتروني الذي يتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من العروض الخاصة. ويحظى المقهى بمكانة خاصة بين محبي القهوة، نظراً لكونه يسعى إلى إحياء وترويج التقاليد الشرق أوسطية والنكهات العربية الأصيلة مع التقنيات الحديثة في طحن البن وتحضير القهوة.

ويشكّل إعادة افتتاح "كافا آند تشاي" مؤشراً على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وحصول عدد أكبر من السكان على اللقاحات، ليستقبل المقهى مجدداً طلاب الجامعة الأمريكية وموظفيها، سواءً للاجتماعات أو لمجرد التواصل بين الأصدقاء والزملاء وتبادل الأحاديث والأفكار والاستمتاع باستكشاف الثقافات المتعددة.

وقال مايك بتلر، الرئيس التنفيذي لشركة "كافا آند تشاي": "نشهد تعافياً قوياً للغاية في السوق، ونحن متحمسون لإعادة التواصل مع عشاق القهوة والشاي في الحرم الجامعي. يعزز فرع المقهى الموجود في الجامعة الأمريكية بالشارقة الإحساس بالانتماء للمجتمع، حيث تندمج أصالة الماضي مع حداثة الحاضر".

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية، تم تطعيم جميع موظفي "كافا آند تشاي"، وإخضاعهم إلى تدريب صارم لضمان تلبية أعلى معايير الخدمة المتميّزة والسلامة والنظافة. كما يتم استخدام الأكواب القابلة للتحلل بنسبة 100% لمنح مرتادي المقهى أماناً إضافياً.

يُعتقد أن المقاهي الأولى نشأت في سوريا قبل أن تنتشر بشبه الجزيرة العربية ثم في تركيا بحلول القرن السادس عشر. أصبحت هذه المقاهي مراكز اجتماعية، يمارس فيها الناس ألعاب الطاولة، ويستمعون إلى القصص، ويناقشون أخبار اليوم. كان الجميع موضع ترحيب. يتم تبادل وجهات النظر المختلفة، والتواصل بين الثقافات، أثناء الاستمتاع بفنجان قهوة طازج.

تقوم فلسفة "كافا آند تشاي" على الاستمرار في مفهوم المقهى التقليدي. نفتخر بجودة القهوة والشاي والتأكد من وجود شيء مناسب للجميع. وسيتاح لرواد المقهى الاستمتاع بنكهات جديدة كإضافة ترحيبية إلى قائمة المشروبات، مثل كافا آند تشاي فراب Kava & Chai frappe، المزيج الرائع من القهوة والشاي، وفيمتو كولادا Vimto Colada، وهو مزيج من النكهات الاستوائية.

تدير "كافا آند تشاي"، علامة المقاهي الفريدة المنشأة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة "الهلال للمشاريع"، خمسة منافذ في جميع أنحاء إمارة دبي، ضمن مركز دبي المالي العالمي، ومول الإمارات، ونادي ضباط شرطة دبي، ومنطقة السيف، إضافة إلى فرع الجامعة الأمريكية في الشارقة.