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مشاهدة مباراة سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي 29 - 8 -2021

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مشاهدة مباراة سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي 29 - 8 -2021 مشاهدة مباراة سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي 29 - 8 -2021

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باريس سان جيرمان يواجه ريمس الأحد 29 -8 -2021 ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الفرنسي، حيث من المتوقع بنسبة كبيرة أن يشارك ليونيل ميسي في لقاء فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد قدومه من فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021. وتنطلق مباراة ستاد ريمس ونظيره باريس سان جيرمان عند الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس الأحد 29- 8 -2021 اضغط هنا

وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن كيليان مبابي ضمن قائمة الفريق لمواجهة ريمس في الدورى الفرنسي الأحد 29 – 8 – 2021. وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو.

وتحدث بوتشيتينو عن موقف اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريمس قائلا، «مبابي لم يخبرني أنه يريد الرحيل عن الفريق.

وأضاف مدرب البى اس جي، لا يمكنني التحدث أكثر من حديث الرئيس ناصر الخليفي وليوناردو المدير الرياضي، أعتقد أن الموقف الآن واضح بعد تصريحاتهما مبابي يعمل بجد وجاهز لمواجهة اليوم أمام ريمس.

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ر يمس على

المصرى اليوم

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