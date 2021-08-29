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«مياه الإسكندرية»: مشروعات تنموية ببرج العرب وشرق المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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«مياه الإسكندرية»: مشروعات تنموية ببرج العرب وشرق المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة» «مياه الإسكندرية»: مشروعات تنموية ببرج العرب وشرق المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، انه تم مراجعة الرفع المساحي والمقايسات، الخاصة بمشروعات مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقري (بهيج والغربانيات وبرج العرب القديم)بمركز برج العرب، وسوف يتم البدء في تنفيذ أعمال الشبكات خلال الشهر الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.

وأوضح جابر أنه جارى إنشاء رافع جديد ك38 ساحلي على مساحة 1180 م2، عبارة عن خزان 2000م3 وعنبر طلمبات لتغذية قرية أبوصير التابعة لمركز برج العرب، واستكمال الاعمال الخرسانية لحوائط الخزان، وجاري الانتهاء من تنفيذ عنبر الطلمبات، وتم الانتهاء من صب القواعد لغرف الأمن والتشغيل.

وقال «جابر» أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مواسير بلاستيك أقطار 4«و6» بطول حوالي 1.1 كم بمنطقة أبوسليمان بشرق الاسكندرية، بإجمالى تكلفة حوالى 950 الف جنيه، والانتهـاء مـن أعـمـال تـرحـيـل خـطـوط المواسـيـر قـطـر 6 المتعارضـة مـع أعمـال إحـلال وتجديـد شــبكة الصـرف الصـحي بمنطقـة العصـافرة والفضـالي، مسـافة حوالي 200متـر بتكلفـة تقديريـة عشرة آلاف جنيه.

وأضاف أن الشركة تقوم بمد وتدعيم شبكات مياه بأقطار6«و12» بقرية أبوصير التابعة لمركز برج العرب، وإحلال وتجديد خط قطر 4 «و6» بطول 15.3كم تقريبا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوال 27.7 مليون جنيه، بداية من طريق الكيلو 71 الصحراوي حتى جناكليس.

المصرى اليوم

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