أخبار عاجلة

مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف -
"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً -
عاجل ⭕.. هروب 6 أسرى فلسطينيين بنفق حفروه بالمعالق الصدئة.. مفاجأة لإسرائيل في ساعات الفجر -
فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي عبر نفق -
محافظ كفر الشيخ يستقبل قافلة «أبواب الخير» -
إرسال جواب شكر لـ حسام البدري.. نجم المنتخب السابق يصف مسيرة مصر في تصفيات قطر بـ«المظلم» -
طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة -
القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري في قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موعد مشاهدة مباراة وأنجولا في تصفيات 2022 في قطر

Print
موعد مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر موعد مشاهدة مباراة وأنجولا في تصفيات 2022 في قطر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منتخب الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قناة بين سبورتس القطرية تتملك حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولا، وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021

بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021

«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء

«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء

مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف)

مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف)

إرسال جواب شكر لـ حسام البدري.. نجم المنتخب السابق يصف مسيرة مصر في تصفيات قطر بـ«المظلم»

إرسال جواب شكر لـ حسام البدري.. نجم المنتخب السابق يصف مسيرة مصر في تصفيات قطر بـ«المظلم»