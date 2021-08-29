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متحدث "الصحة": سارعوا إلى أخذ الجرعة الثانية.. استفيدوا من المواعيد المطروحة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:39 مساءً
"جمدت الدم في عروقه".. شاهد أخطر لقاء بين إنسان وحية كوبرا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:39 مساءً
أمانة المنطقة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:39 مساءً
عمالة تُحَوّل سكنها لمكان تحضير "التميس" لمطعم شهير بجدة.. الأمانة تضبطها
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:39 مساءً
السيطرة على حريق هائل بـ12 محلا لبيع الأخشاب فى الشرابية دون إصابات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:38 مساءً
ضبط شاب فى اسيوط يقود دراجة بدون لوحات وبحوزته سلاح نارى
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
تنسيق 2021 .. بدء مرحلة تقليل الاغتراب ومستنفدي الرغبات (الراوبط)
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
«البيئة» تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول لتحسين الأداء البيئى
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:33 مساءً
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إدارة بايدن تتعرض لأكبر أزمة منذ توليه الرئاسة بسبب تداعيات الإجلاء من أفغانستان
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cnn arabic
الأحد 29 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
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