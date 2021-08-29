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فلكية جدة: الجوزاء والشعرى يُزينان سماء فجرًا أواخر أغسـطس

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فلكية جدة: الجوزاء والشعرى يُزينان سماء السعودية فجرًا أواخر أغسـطس فلكية جدة: الجوزاء والشعرى يُزينان سماء فجرًا أواخر أغسـطس
أبو زاهرة: واحدة من أجمل المناظر التي تراها العين ضمن علامات التغير الفصلي

فلكية جدة: الجوزاء والشعرى يُزينان سماء السعودية فجرًا أواخر أغسـطس

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه يرصد بسماء والوطن العربي أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر 2021، نجوم الجوزاء ونجم الشعرى تزين الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، في واحدة من أجمل المناظر التي تراها عين الإنسان ضمن علامات التغير الفصلي.

وأضاف: تشرق نجوم الجوزاء قبل الفجر في هذا الوقت من العام، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خطًّا مستقيمًا قصيرًا تشكّل حزام الجوزاء، إلى جانب ذلك يوجد أسفلها نجم براق جدًّا يتلألأ بجنون في هذا الوقت من السنة هو نجم الشعرى، والذي يسمى أحيانًا نجم الكلب؛ لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر وبراق جدًّا عندما يكون منخفضًا في السماء، ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يظهر نجم الشعرى وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر ذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وتابع: نجوم الجوزاء ترصد منخفضة نحو الأفق الغربي بعد غروب الشمس في شهري مارس وأبريل، وبحلول يونيو تصبح هذه المجموعة النجمية خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الأرض، وبعد ذلك عادت وظهرت نجوم الجوزاء منذ حوالى شهر مضى، وظهرت بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

واستطرد: نظرًا لحركة الأرض حول الشمس؛ فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين بمرور كل شهر ونجوم الجوزاء الآن ترصد مرتفعة بشكل أكبر عند الفجر مقارنة بالشهر الماضي وقريبًا ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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