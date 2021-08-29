مدير تعليم الرياض للطلاب بأول أيام العام الدراسي: أنتم أمل وطنكم

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أكد أن دعم القيادة للتعليم له الأثر الكبير في العودة الآمنة للدراسة

قال مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ خلال تفقده المدارس في أول يوم دراسي، والتقائه الطلاب: "اشتقنا لكم، أنتم أمل وطنكم ومستقبله المشرق".

وكان الوهيبي؛ قد قال في كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي التي نشرها حساب الإدارة على تويتر، أمس، إن دعم القيادة للتعليم له الأثر الكبير في العودة الآمنة للدراسة، وكلنا شوق لعودة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى مدارسهم واستكمال رحلتهم التعليمية، وأحثهم على بذل الجهد لتحقيق آمالهم وتطلعات وطنهم.

يُذكر ان إدارة تعليم الرياض أنهت الأعمال والتجهيزات كافة لانطلاقة العام الدراسي 1443هـ، وفق الخطة التي أعدّتها وزارة التعليم لهذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم علي الغامدي أن الإدارة أنهت ترحيل المقررات الدراسية لمدارس المرحلة الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد وعددها ثلاثة ملايين ونصف مقرر مدرسي إلى 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا، مبيناً أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة قبل انطلاقة العام الدراسي.