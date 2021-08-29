نسمة محجوب باداء متجدد والارتيست يعبر عن الفلكلور بروح العصر

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نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في الجمع بين الاصالة والمعاصرة وذلك في فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فعلى مسرح المحكى قدمت النجمة الشابة نسمة محجوب عددا من المؤلفات العربية بطابعها المميز والاعمال الغربية الجادة، فوسط حشد جماهيرى ضخم وباداء متجدد تغنت بمختارات من اعمالها الخاصة كان منها يا محروسة، كل شمس وليها ضل، على طبيعتى، يا غاوى هروب، مستغربة، خصوصا، ليالى اوجينى، عابر سبيل، كفاية، أنا موجودة، علمت العالم، إلى جانب اعتزلت الغرام لماجدة الرومى، وحكاية شعب لعبدالحليم حافظ وغيرها بالاضافة إلى عدد من الاعمال الغربية.

سبقها حفلا للفنان سعيد الارتيست وفرقته والذى قدم نماذج ابداعية مزجت التراث بالحداثة وعبرت عن جزء من ملامح التراث مستخدما الآت الإيقاع والالات الشعبية وخلق برنامج فنى عبر عن الفلكلور بروح العصر حيث عزف عدد من اعماله الخاصة لالات الايقاع باسلوبه المميز وتفاعل معها الجمهور كان منها صباح ومساء، مجانينى، مكسرات، دقات مواهب، تمر وحنه، إلى جانب فقرة للمزمار الصعيدى والطبل اداها سيد الحسينى وبهاء هندى كما تغنت الطقلة زينة رخا البنت الاسكندرية، اهو ده اللى صار، نسم علينا الهوى، وادى عمر حمدى قول لى عملك ايه قلبى وحبيبى وعنيا كما قدم الموهبة المصرية النمساوية نورا.