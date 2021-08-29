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"الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا

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"الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا "الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا
نصحت الجميع بالتواصل مع "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم.

وأوصت وزارة الصحة، الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي؛ للحصول على لقاح كورونا؛ مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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