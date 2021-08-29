أخبار عاجلة

برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول -
انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض -
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
قبل ألزهايمر والخرف.. حافظ على "بروتين دماغك" بأسهل طريقة ممكنة -
الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية وعسكرية سعودية -
لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات -
انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية -
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم

Print
أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم
قالت: خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.. لا تخرجوا أيديكم ورؤوسكم من نافذة الحافلة

أول يوم دراسي.. المرور: التزام الطلاب بمقاعدهم في الحافلات المدرسية يعزّز سلامتهم

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي موجّهة مجموعة من الإرشادات والنصائح للطلاب والطالبات، وداعية إياهم إلى الالتزام بمقاعدهم داخل الحافلة المدرسية.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر: التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يسهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

وأكّدت عبر إنفوجرافيك، ضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، وعدم إخراج اليد والرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض

انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية

انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية