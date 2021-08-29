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: سننظم احتفالية «محصلتش قبل كده» بحضور ألف شخصية من داخل وخارج

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الزمالك: سننظم احتفالية «محصلتش قبل كده» بحضور ألف شخصية من داخل وخارج مصر : سننظم احتفالية «محصلتش قبل كده» بحضور ألف شخصية من داخل وخارج

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قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى في فندق كبير وتتولاه شركة راعية ويحضره ضيوف من داخل وخارج .

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الاحتفالية سوف تقام بعد مباراتي المقبلتين، مردفا: «ممكن نعمل حفلة محصلتش قبل كده».

وتابع أنه سيتم توجيه الدعوة لنحو 1000 شخصية لحضور احتفالية نادي الزمالك، موضحًا أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأوضح حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الفريق تلقى العديد من التهاني من الخليج بعد فوزه بالدوري ويتمنوا زيارة مصر للاحتفال مع الفريق الأبيض وتهنئته.

وأكد حسين السيد أن من بين اللاعبين المؤثرين الذين أسهموا في الفوز بلقب الدوري لأنهم يعطون ثقة لباقي اللاعبين، وهم عبدالشافي، عبدالله جمعة، طارق حامد، الجزيري، أوباما، شيكابالا وحراس المرمى لأنهم في مستوى واحد.

المصرى اليوم

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