سجّلت قفزات في المبيعات.. انتعاش كبير في سوق السيارات بالسعودية

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شهد سوق السيارات في السعودية ارتفاعاً في المبيعات خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالمبيعات العام الماضي، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكشفت بيانات وكالة "فوكس تو موف" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السيارات، أن سوق السيارات السعودي حقق قفزات على أساس سنوي، وسجّلت المبيعات 291383 سيارة في النصف الأول من العام الجاري.

ومن حيث العلامة التجارية مازالت تويوتا في صدارة قائمة المتصدرين في المملكة بحصة سوقية تبلغ 27.1%، تليها هيونداي التي نمت بنسبة 7%، في حين سجّلت شيفروليه أسوا أداء، حيث انخفضت بنسبة 16.3%.

بسبب انتشار جائحة COVID-19، انخفضت مبيعات الوباء في عام 2020. في الواقع، تم بيع 469،593 وحدة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2019.

وكانت مبيعات السيارات في السعودية خلال 2020 قد بلغت 469%، بانخفاضٍ بلغ 13.4% مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم، وهو ما أثر في مبيعات السيارات عالمياً.