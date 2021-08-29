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التعليم : تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لهذه الفئة من الطلبة غير مكتملي التحصين

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التعليم : تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لهذه الفئة من الطلبة غير مكتملي التحصين التعليم : تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لهذه الفئة من الطلبة غير مكتملي التحصين
حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم واستمراراً للتعاون والتنسيق مع الصحة  لتحقيق العودة الآمنة

التعليم : تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لهذه الفئة من الطلبة غير مكتملي التحصين

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم أنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.
كما أكد على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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