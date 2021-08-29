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طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

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طقس شديد الحرارة بشمال سيناء طقس شديد الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 22 و37 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 و33 درجة، ورفح ما بين 24 و32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 22 و37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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