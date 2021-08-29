تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .. إعلان موعد بدء المرحلة الأولي رسميًا ومؤشرات التنسيق

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ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية 2021 الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولي من تنسيق الأزهر 2021، وحصلت المصري اليوم على تصريحات رسمية حول موعد بدء المرحلة الأولي من تنسيق كليات جامعة الأزهر.

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عن موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021، لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

وقال الشربيني إنه من المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر، يوم الأحد من الأسبوع المقبل، والموافق 5 سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

رابط موقع تنسيق كليات الثانوية الأزهرية 2021

يمكن لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية 2021، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني فور بدء تسجيل الرغبات يوم 5 سبتمبر المقبل للالتحاق بكليات جامعة الأزهر عبر موقع بوابة مصر الرقمية، ويمكن الدخول مباشرة على موقع التنسيق مباشرة عبر رابط تنسيق الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة اختبارات قدارات كليات جامعة الأزهر

انتهى التقديم في اختبارات القدرات يوم الخميس19 أغسطس الماضي، ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية معرفة نتيجة اختبارات القدرات 2021 أن عبر الدخول على رابط نتيجة اختبارات القدرات.

وتحتاج كليات جامعة الأزهر التالية إلى إختبار قدرات: كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية التمريض للطالبات بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات، كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضي للبنين والبنات، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وكذلك المعاهد الفنيه للتمريض بالقاهرة وأسيوط ودمياط.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يتخذ الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق 2020 كمؤشرًا تقريبيًا لنتائج تنسيق كليات جامعة الازهر هذا العام، ونقدم نتائج تنسيق كليات جامعة الأزهر عام 2020 والتى زاد البحث عنها على شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية:

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر.. شعبة أدبي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة الأدبية بنين

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر.. شعبة أدبي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة الأدبية بنات

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر.. شعبة علمي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة العلمية بنين

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر.. علمي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة العلمية بنات

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر.. الشعبة الإسلامية.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة الإسلامية

موعد بدء التقديم على المدن الجامعية في جامعة الأزهر

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه وفق الخطة الزمنية الموضوعة لبدء العام الدراسي الجديد، وتم فتح باب القبول في المدن الجامعية في القاهرة والمحافظات للعام الدراسي 2021/2022 اعتبارًا من يوم الأحد 29 أغسطس وذلك لطلاب سنوات النقل الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدًا، وسيتم بعدها فتح باب التحويلات للطلاب.

رابط التقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة الأزهر

يستطيع طلاب كليات جامعة الأزهر الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدًا تسجيل طلبات الإلتحاق بالمدن الجامعية في القاهرة والأقاليم، ومعرفة شروط الإلتحاق الأخري لهذا العام عبر الدخول هما ومعرفة رابط وشروط تسجيل طلاب كليات جامعة الأزهر في المدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2022.