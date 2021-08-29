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تنديد حكومي يمني بقرارات إعدام حوثية ضد تسعة معتقلين بتهم ملفقة

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تنديد حكومي يمني بقرارات إعدام حوثية ضد تسعة معتقلين بتهم ملفقة تنديد حكومي يمني بقرارات إعدام حوثية ضد تسعة معتقلين بتهم ملفقة
بينهم أكاديمي وأستاذ في القانون الدولي وموظفو مخابرات وامرأتان

تنديد حكومي يمني بقرارات إعدام حوثية ضد تسعة معتقلين بتهم ملفقة

ندّدت اليمنية، بقرارات إعدام أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بحق تسعة معتقلين بينهم أكاديمي وأستاذ في القانون الدولي، وموظفو مخابرات وامرأتان اثنتان بتهم ملفقة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني: إن تلك الأحكام هي استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه.

وأكّد الوزير الإرياني؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن أوامر الإعدام التي تصدرها الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة.

وطالب الإرياني؛ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة ارهاب الحوثيين الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وممارسة الضغط لوقف توظيف الميليشيا للقضاء كأداة لتصفية خصومها وحساباتها السياسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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