إزالة بناء مخالف في مدينة دسوق

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تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتصدى لمخالفات البناء بأنواعها وتحت إشراف محاسب، السيد عبدالستار، رءيس مركز ومدينة دسوق وبمتابعة نائب رئيس المدينة وبحضور فريق العمل المعاون له والتنظيم والمخالفات والمتابعة الميدانية، تم التصدي لمخالفة بناء سبق إزالتها مرتين ومازال المخالف مستمر على العمل المخالف.

وتم اليوم استكمال اعمال بناء وحوائط صبه خرسانية بالدور السادس علوي على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا وتم الإزالة بمعرفة الوحدة المحلية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف، وأكد رءيس المركز والمدينه للمصري اليوم أنه لن يسمح من أي شخص ايا كان نفوذه بالتعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم الازاله فورا وعلي نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.