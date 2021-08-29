«زي النهارده».. وفاة نجمة هوليوود إنجريد برجمان 29 أغسطس 1915

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إنجريد برجمان ممثلة سويديةعالمية كانت رمزا للشخصية الحالمة ومن أهم ممثلات الحقبة الذهبية لهوليوود وكانت ملكة على عرش البراءة في الثلاثينيات والأربعينيات، وصاحبة الوجه الملائكى وكانت نجمة متحققة في السويد قبل أن تسافر لأمريكا وقدمت11 فيلماوكان يوم مولدهاهو يوم وفاتها مع اختلاف العام، فقد ولدت «زى النهارده»فى 29أغسطس1915 وتوفيت أيضا«زى النهارده»ولكن فى29أغسطس 1982،وكان المنتج دايفيد سليزنيج قد دعاها للذهاب إلى هوليوود للقيام بدور أنيتا في فيلم Intermezzo: A Love Story عام 1939أمام النجم ليزلى هاورد وأسر دورها في الفيلم قلوب المشاهدين وواصلت صعودها وقدمت باقة من الأفلام المهمة ويظل دورها الرائع في فيلم كازبلانكا في 1942 هو الأهم في مسيرتها الفنية وجعلها من أبرز نجوم الرومانسية في العالم وأكد مكانتها في هوليوود وهو فيلم عاطفى في زمن الحرب، وحقق نجاحا ساحقا ويعد واحداً من كلاسيكيات السينما، وكانت إنجريد برجمان قد حصلت على أوسكار لأفضل ممثلة رئيسية مرتين، الأولى في عام 1944 في فيلم جازلايت، والثانية عام 1956 في فيلم أناستازيا، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة ثانوية مرة واحدة عام 1974 في فيلم جريمة في قطار الشرق السريع، وكان آخر أفلامها سوناتا الخريف عام 1978 والذى ترشحت من خلاله للأوسكار أيضا لأفضل ممثلة في دور رئيسى لقد قدمت إنجريد برجمان أدوارا درامية وضعتها في صورة الحبيبة والزوجة الوفية والمرأة التي يتطلع لها المجتمع الأمريكى آنذاك.