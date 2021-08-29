«زي النهارده».. وفاة فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي 29 أغسطس 1987

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لم تقتصر رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطينى ناجى العلى على الهم الفلسطينى فقط وإنما امتدت لتشمل التعبير عن أحوال الأمة العربية المتردية بسبب أنظمتها، فضلا عن انتقاده سياسات المجتمع الدولى الذي يكيل بمكيالين ولكن الهم الفلسطينى ظل الغالب على رسوماته، التي جسدت الحلم الفلسطينى وعبرت عن آلام وأحلام الشعب الذي يئن تحت وطأة الاحتلال وكان «الصبى حنظلة» هو بطل رسوماته والمعبر عن قناعاته الوطنيةوقد ظهر رسم حنظلة في الكويت عام 1969 في جريدة السياسة الكويتية وليست هناك رواية مؤكدة عن تاريخ ميلاد ناجى العلى،والشائع أنه ولد فى1937 في قرية الشجرة الواقعة بين طبريا والناصرة شمال فلسطين وبعد إقامة دولة إسرائيل هاجرمع أهله في 1948إلى جنوب لبنان وعاش بمخيم عين الحلوة وكان الصحفى والأديب الفلسطينى غسان كنفانى قد شاهد بعض أعمال ناجى في زيارة له للمخيم، فنشر له أول أعماله في مجلة «الحرية» في 25 سبتمبر 1961 وفى 1963 سافر ناجى إلى الكويت النهارده«ليعمل محررا ورساما ومخرجا صحفيا في الطليعة الكويتية والسياسة الكويتية والسفيراللبنانية والقبس الكويتية وفى لندن وفى 22 يوليو1987أطلق شاب مجهول النارعليه ووفق ما أسفرت عنه التحقيقات البريطانية أن الشاب يدعى بشارسمارة وقدأصابت الرصاصة ناجى تحت عينه اليمنى وظل في غيبوبة حتى وفاته»زي النهارده «في 29 أغسطس 1987 ودُفن في مقبرة بروك وود الإسلامية في لندن في مقبرة رقم 230191 وللفنان نور الشريف فيلم يجسد سيرة ناجى العلى وهو إخراج عاطف الطيب وسيناريو وحوار وقصة بشير الديك، ولم يعرف من صاحب المصلحة وراء الاغتيال.