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هاني عبدالهادي يتوج بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية

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هاني عبدالهادي يتوج بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية هاني عبدالهادي يتوج بالبرونزية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية

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توج اللاعب المصري هاني عبدالهادي بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، والمقامة حتى 5 سبتمبر المقبل.

ونجح البطل المصري في رفع ثقل قدره 214 كجم في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 217 كجم في ثاني محاولة، قبل أن يفشل- مجدداً- في رفع ثقل قدره 221 كجم في آخر المحاولات،ليحتل المركز الثالث ويتوج بالميدالية البرونزية.

وبميدالية هاني عبدالهادي؛ يرتفع رصيد البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو- حتى الآن- إلى 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ لاعبا ولاعبة، يمثلون 8 ألعاب مختلفة هي: رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة ،ألعاب القوي، الريشة الطائرة ،الكرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

المصرى اليوم

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