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أكد المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سوف يعود إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل، بعد إنتهاء إعارته مع نادي الوداد المغربي.

وقال محمد أوناجم، في تصريحات تلفزيونية: «عقدي مازال مستمر مع نادي الزمالك، ومسؤولي القلعة البيضاء والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني تواصلوا معي في الفترة الماضية، من أجل عودتي للزمالك بعد نهاية إعارتي مع الوداد».

وأوضح: «سوف أصل إلى القاهرة يوم الخميس أو الجمعة المقبل، لبدء الاستعداد للموسم الجديد مع القلعة البيضاء»، مشيرًا :«كنت أشارك بصفة أساسية مع نادي الزمالك، في الولاية الاولى لكارتيرون، ولكن الأمور تغييرت بعد رحيل المدرب الفرنسي والتعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو».

وواصل: «أرغب في تغيير انطباع جماهير الزمالك عني، لم استطع الظهور بمستوى مميز في بداية الموسم الحالي مع النادي الأبيض، لأن المدير الفني وقتها كان يدفع بي على فترات متباعدة، وكنت أشارك لدقائق معدود في المباراة، وهو ما أثر بالسلب على مستواي».