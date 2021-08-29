فخر الدين بن يوسف يودع الإسماعيلي في رسالة مؤثرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق، رسالة إلى جماهير ولاعبي النادي الإسماعيلي، وذلك بعد رحيله عن الفريق في نهاية الموسم المنقضي.

ورحل فخر الدين بن يوسف، عن الإسماعيلي في نهاية الموسم، بعدما رفض تجديد عقده النادي بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز.

وكتب فخر الدين بن يوسف، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«شكرا الاسماعيلي..شكرا لشعب الاسماعيلية، شكرا لله واللاعبين والاطار الفني والطبي والإداري، شكرا على كل هذا الاحترام والتقدير، صعب عليا مغادرة النادي بعد سنة ونصف من الذكريات، والمصاعب والخيبات والانتصارات والفرحة والحب، ولا مرة حسيت اني مش في بلدي معاكم».

وأضاف: «شكرًا من القلب لنادي اعطاني الكثير واخذ مني القليل، ان شاء الله أكون ما قصرت في حق النادي، وأتأسف إن كنت قصرت عن غير قصد، شكرا للنادي الذي ساهم في رجوعي لمنتخب تونس».

واختتم قائلا: «نادي الإسماعيلي نادي كبير وعريق وسأتمني الخير ليه في كل خطوة قادمة، نادي يستحق كل الخير والتقدير».