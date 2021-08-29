نضال الشافعي: «الاختيار 2» يؤكد وطنية أهل سيناء.. وسعيد بالمشاركة في أحداثه

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قال الفنان نضال الشافعى إن مشاركته في مسلسل «الاختيار ٢» كانت نقلة مهمة جدا بالنسبة له، موضحا أن المسلسل تحول من «تريند إلى براند يتحدث عن تضحيات وبطولات أبناء شعب مصر».

وأضاف نضال خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»: «كنت اتمني تجسيد دور بطولة حقيقية، وعندما قرأت السيناريو شعرت ان المسلسل شهادة حق في اهل سيناء، وأنهم شرفاء ووطنيين إلى ابعد حد، وحتى أعطيهم حقهم كان لزاماً على أن أجسد المشهد بلهجتهم».

وتابع نضال: «طلبت من الشركة المنتجة سنيرجى والمتحدة أن استمع إلى شخص من أهل سيناء يقول المشهد بلهجتهم، وفعلا قعدت أذاكر الدور بنفس اللهجة».