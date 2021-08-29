أخبار عاجلة

الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية وعسكرية سعودية -
لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات -
انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية -
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم -
مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح -
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
سحب 3137 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نضال الشافعي: «الاختيار 2» يؤكد وطنية أهل سيناء.. وسعيد بالمشاركة في أحداثه

Print
نضال الشافعي: «الاختيار 2» يؤكد وطنية أهل سيناء.. وسعيد بالمشاركة في أحداثه نضال الشافعي: «الاختيار 2» يؤكد وطنية أهل سيناء.. وسعيد بالمشاركة في أحداثه

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان نضال الشافعى إن مشاركته في مسلسل «الاختيار ٢» كانت نقلة مهمة جدا بالنسبة له، موضحا أن المسلسل تحول من «تريند إلى براند يتحدث عن تضحيات وبطولات أبناء شعب ».

وأضاف نضال خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»: «كنت اتمني تجسيد دور بطولة حقيقية، وعندما قرأت السيناريو شعرت ان المسلسل شهادة حق في اهل سيناء، وأنهم شرفاء ووطنيين إلى ابعد حد، وحتى أعطيهم حقهم كان لزاماً على أن أجسد المشهد بلهجتهم».

وتابع نضال: «طلبت من الشركة المنتجة سنيرجى والمتحدة أن استمع إلى شخص من أهل سيناء يقول المشهد بلهجتهم، وفعلا قعدت أذاكر الدور بنفس اللهجة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم

وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم

محافظ الشرقية يستقبل قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر

محافظ الشرقية يستقبل قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر

أول تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر (تفاصيل الدعوي)

أول تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر (تفاصيل الدعوي)

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وجلسة منتظرة مع البدري

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وجلسة منتظرة مع البدري