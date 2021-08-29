أخبار عاجلة

الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية وعسكرية سعودية -
لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات -
انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية -
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم -
مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح -
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
سحب 3137 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة

Print
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة الليلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قاعدة عسكرية تستخدمها حماس للتدريب وتصنيع الأسلحة تعرضت للهجوم، فضلا عن نفق بالقرب من جباليا.

وجاءت الهجمات، حسب الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق بالونات حارقة في اتجاه إسرائيل من قطاع غزة اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، مما تسبب في حريقين اليوم السبت، وبسبب ما وصفها بأعمال شغب عنيفة على الحدود.

وأصيب، مساء اليوم السبت، 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية

انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية

مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح

مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة