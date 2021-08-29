طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة

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قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة الليلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قاعدة عسكرية تستخدمها حماس للتدريب وتصنيع الأسلحة تعرضت للهجوم، فضلا عن نفق بالقرب من جباليا.

وجاءت الهجمات، حسب الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق بالونات حارقة في اتجاه إسرائيل من قطاع غزة اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، مما تسبب في حريقين اليوم السبت، وبسبب ما وصفها بأعمال شغب عنيفة على الحدود.

وأصيب، مساء اليوم السبت، 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.