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أكد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يفتعل المشاكل في الفترة الماضية بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق الأبيض في المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخه، بفارق 6 نقاط عن الأهلي.

وقال محمود علاء، في تصريحات تلفزيونية: «في الفترة الماضية البعض أكد أنني افتعلت مشاكل بسبب عدم مشاركتي بشكل أساسي في المباريات الماضية، وهذا غير صحيح»، مضيفًا: «أن ألعب في نادي كبير وأحد كباتن الفريق، مستحيل أفتعل أي مشكلة خلال تلك الفترة الهامة في مسابقة الدوري».

وأضاف: «كلنا كنا على قلب رجل واحد، من أجل إسعاد جماهير الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري، الغائبة عن النادي منذ 6 سنوات وهو ما نجحنا فيه»، مضيفًا: «أنا تعرضت لإصابة في شهر يونيو الماضي، وغبت عن الفريق لمدة شهر، وهو ما تسبب في جلوسي على مقاعد البدلاء، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد في الدوري».

وتابع: «تعرضت لظروف صعبة في الفترة الماضية لا يتحملها بشر، ولكني عندي يقين أني سأستعيد مستواي مرة أخرى وانضم للمنتخب الوطني»، مضيفًا: «لا أفضل الحديث في الإعلام عن أي أمور تُثار حولي، وتركيزي دائمًا يكون في الملعب فقط، شغلي وعملي هو أكبر رد على أي حد».