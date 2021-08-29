«وحش أوي جسديا ونفسيا».. أحمد يونس يعلن تعافيه وأسرته من كورونا

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أعلن الإعلامي أحمد يونس تعافيه من فيروس كورونا المستجد وأسرته، بعدما هاجمهم الفيروس لأسابيع.

ونشر أحمد يونس صورة نتائج الفحوصات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «كورونا سلبي الحمد لله والأسرة كلها خفت الحمد لله، لسه مستلم نتيجتي حالا أنا آخر الضحايا بعد عشرين يوم ايجابي تعب وعزله واكتئاب وخوف على عيالي من مرض ملوش كتالوج ناس عدت منه وناس ماعدتش! الحمد لله عدت بكل تعبها وصعوبتها».

وأضاف: «سايبه شوية تعب بس الحمد لله بيروح تدريجي، ربنا يحميكوا وما يكتبها عليكوا، واللي جربها ما يشوفهاش تاني، الحمد لله الصحة نعمة كبيرة أوى يا جماعة، يارب اشف كل مريض من أي داء يا رب، حافظوا حافظوا بالله عليكم، مرض وحش أوى جسديا ونفسيا».

أحمد يونس عبر فيسبوك

وكان أعلن الإعلامي أحمد يونس مؤخرا إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يعانون معاناة شديدة في المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبًا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبًا لموجة جديدة من الفيروس.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا، الحمد لله رضا ‏أرجوكم خلوا بالكم، واضح إنها راجعة للأسف».