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عضو لجنة : كان ممكن نتعاقد مع بيرسي تاو لولا فلوس القضايا

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عضو لجنة الزمالك: كان ممكن نتعاقد مع بيرسي تاو لولا فلوس القضايا عضو لجنة : كان ممكن نتعاقد مع بيرسي تاو لولا فلوس القضايا

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قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي : «لولا فلوس القضايا على نادي الزمالك كان من الممكن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي»، والذي انضم إلى الأهلي رسميا لمدة أربع سنوات.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن «فرجاني ساسي ترك الزمالك بعد تلقيه عرض مالي يصل إلى 3 ملايين دولار، وإذا كان له حق لدى الزمالك سوف يحصل عليه والعكس صحيح».

وكشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك قضايا مرفوعة الزمالك من لاعبين سابقين بقيمة 17.5 مليون دولار، تم حل 4 قضايا بشكل ودي ليتراجع المبلغ بنحو 4 ملايين دولار.

المصرى اليوم

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