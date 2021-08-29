أخبار عاجلة

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم -
مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح -
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
سحب 3137 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
محافظ الشرقية يستقبل قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر -
وفاة والدة الفنانة ميار الببلاوي -
منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نادي الشعلة السعودي يهنئ بالدوري.. ومتولي يوجه الشكر للإدارة (صور)

Print
نادي الشعلة السعودي يهنئ الزمالك بالدوري.. ومتولي يوجه الشكر للإدارة (صور) نادي الشعلة السعودي يهنئ بالدوري.. ومتولي يوجه الشكر للإدارة (صور)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم نادي الشعلة السعودي التهنئة لنادي ولاعبي الفريق الكروي الأول بعد تتويجهم بلقب درع الدوري الممتاز الذي حققه الفريق عن جدارة واستحقاق.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الشعلة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مبروك لنادي الزمالك الشقيق تحقيقة بطولة الدوري عن الموسم الحالي.

ويرتبط نادي الشعلة السعودي بعلاقات طيبة مع الزمالك علي مدار تاريخه وخصوصا هذه الأيام التى يتولي فيها خالد متولي مهمة تدريب حراس المرمي بنادي الشعلة.

ووجه خالد متولي مدرب حراس المرمي بالنادي السعودي الشكر لإدارة ومسؤولي وجماهير الشعلة علي هذه اللفتة الطيبة مؤكدا أن نادي الشعلة كبير بابنائه وجماهيره ويرتبط بعلاقات تاريخية مع الأندية المصرية وخصوصا الزمالك.

وانهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري الممتاز، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر السعوديين والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي يخصص مكافأة لفريق اليد لتحفيزهم قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الأهلي يخصص مكافأة لفريق اليد لتحفيزهم قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»