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قدم نادي الشعلة السعودي التهنئة لنادي الزمالك ولاعبي الفريق الكروي الأول بعد تتويجهم بلقب درع الدوري الممتاز الذي حققه الفريق عن جدارة واستحقاق.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الشعلة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مبروك لنادي الزمالك الشقيق تحقيقة بطولة الدوري عن الموسم الحالي.

ويرتبط نادي الشعلة السعودي بعلاقات طيبة مع الزمالك علي مدار تاريخه وخصوصا هذه الأيام التى يتولي فيها خالد متولي مهمة تدريب حراس المرمي بنادي الشعلة.

ووجه خالد متولي مدرب حراس المرمي بالنادي السعودي الشكر لإدارة ومسؤولي وجماهير الشعلة علي هذه اللفتة الطيبة مؤكدا أن نادي الشعلة كبير بابنائه وجماهيره ويرتبط بعلاقات تاريخية مع الأندية المصرية وخصوصا الزمالك.

وانهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري الممتاز، وتلقى النادي برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر السعوديين والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.