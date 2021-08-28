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كرم جبر: العلاقات المصرية القطرية ستعود تدريجيًا

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كرم جبر: العلاقات المصرية القطرية ستعود تدريجيًا كرم جبر: العلاقات المصرية القطرية ستعود تدريجيًا

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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح ، اليوم، بأمير قطر، تميم بن حمد، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في ؛مصر؛ سيكون بداية جديدة للعلاقات بين مصر وقطر.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى افندى المذاع على قناة المحور أن مصر خلال الفترة الماضية ضربت مثلا في التعامل مع القضايا العربية، لافتا إلى أنها لم تهاجم قطر.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هناك مطالب مصرية من قطر بدأت الاستجابة التدريجية لها، منوها بأن اللقاء الودي الترحيبي، سيعمل على وجود سنوات من التعاون بين دولتى مصر وقطر.

وأكد أنه كلما كانت هناك مصالحة بين مصر وأي دولة عربية؛ سيصب ذلك في مصلحة مصر والوطن العربي .

المصرى اليوم

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