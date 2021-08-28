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بدء توافد الدول المشاركة في بطولة العالم للدراجات

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بدء توافد الدول المشاركة في بطولة العالم للدراجات بدء توافد الدول المشاركة في بطولة العالم للدراجات

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وصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات وبيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وليتوانيا، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والمقرر إقامتها في خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وكان قد وصل أمس إلى القاهرة بعثات منتخبات ألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وترينداد وتوباجو.

وأكد أحمد السعدواي رئيس لجنة الاستقبال بالبطولة أن بعض المنتخبات العربية والأفريقية قد وصلت مبكرا إلى القاهرة، حيث أقامت معسكرات على نفقتها الخاصة حتى موعد انضمامهم لمنتخبات البطولة وهي منتخبات والإمارات والأردن، كما أن هناك عددا من المنتخبات الأفريقية التي سوف تشارك في البطولة متواجدة هي الأخرى بالقاهرة للمشاركة في معسكر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة ومنها منتخبات الجزائر والمغرب ومالي ونيجيريا وبوروندي والسنغال والسودان وجنوب السودان واثنين من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن اللجنة المنظمة للبطولة تتواصل على مدار الساعة مع مسئولي بعثات المنتخبات التي وصلت إلى القاهرة لتذليل لتسهيل مهمتهم في مواعيد التدريبات على المضمار الدولي باستاد القاهرة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وأشار إلى أن العدد الكبير للمنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة يؤكد على ثقة هذه المنتخبات في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، كما يبشر بتحقيق البطولة مستويات فنية عالية لوجود أكبر المنتخبات المصنفة عالميا في الدراجات ضمن قائمة المشاركين في البطولة.

المصرى اليوم

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