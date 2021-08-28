كيف احتفل شيكابالا بدرع الدوري مع زوجته وابنه بعد أزمته مع مجاهد؟ (صور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بفوز الفريق بالدوري الممتاز وذلك بصحبة نجله آدم وزوجته.

وظهر شيكابالا مع آدم وزوجته في صورة بجوار درع الدوري احتفالًا بتحقيقه للموسم الحالي 2020-2021.

كان الزمالك قد تُوج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة «الـ 33» من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.