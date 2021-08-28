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حسين السيد: الدوري مذاقه مختلف عن البطولات الإفريقية.. والمؤجلات أفادت الأهلي

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حسين السيد: الدوري مذاقه مختلف عن البطولات الإفريقية.. والمؤجلات أفادت الأهلي حسين السيد: الدوري مذاقه مختلف عن البطولات الإفريقية.. والمؤجلات أفادت الأهلي

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قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن بطولة الدوري لها مذاق مختلف عن بطولة كأس والبطولات الإفريقية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بطولة الدوري للموسم الحالي مختلفة كون أن الموسم طويل استمر 13 شهرا فضلا عن الظروف المواكبة له منذ البداية حتى النهاية.

وكشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الدوري خلال الموسم الحالي شهد العديد من الأحداث من ضمنها ظهور المستجد، وحدث الكثير من اللوائح والإعلان عن العديد من الإيقافات كما كان الدوري مهدد بالإلغاء في بعض الفترات.

وأشار عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في لقائه بقناة صدى البلد أن الزمالك حصد الدوري بعد غياب استمر نحو 5 سنوات، وله طعم ومذاق خاص.

قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي استفاد منها النادي الأهلي أكثر من القلعة البيضاء.

وأكد السيد أن النادي الأهلي استفاد أكثر من المؤجلات لأنه كان يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن الزمالك عندما تم تأجيل مبارياته حدث له ضغط عكس الأهلي.

وأوضح أن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل قبل نهاية الدوري ستحدث أزمة كبيرة حيث طلب الاتحاد الأفريقي من نظيره المصري أسماء الفرق الأربعة التي سوف تشارك في البطولات الإفريقية يوم 15 أغسطس ولم يكن الدوري انتهى بالفعل.

وأشار عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى أنه بعد الفوز على الإسماعيلي والمصري والاتحاد استطاع الزمالك حسم الدوري لصالحه بنسبة 95%.

المصرى اليوم

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