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قافلة علاجية لتقديم الرعاية الطبية لسجناء القناطر

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قافلة علاجية لتقديم الرعاية الطبية لسجناء القناطر قافلة علاجية لتقديم الرعاية الطبية لسجناء القناطر

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وجه قطاع الحماية المجتمعية بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن القناطر رجال 2 لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم .

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

المصرى اليوم

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