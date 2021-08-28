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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في سوهاج

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في سوهاج ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في سوهاج

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كمية من مخدر الشابو وسلاح نارى بحوزة ثلاثة أشخاص بقصد الإتجار بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام ثلاثة أشخاص لأحدهما معلومات جنائية بالبلينا بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلى وكمية لمخدر الشابو و30 هاتف محمول و64 بطارية لهواتف محمولة .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى والهواتف المحمولة من حصيلة بيع المواد المخدرة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المصرى اليوم

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