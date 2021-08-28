ضبط شخصين بحوزتهما بانجو في بورسعيد

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كمية من مخدر البانجو بحوزة شخصين ببورسعيد بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الكردى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما 3 لفافات لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام و2 هاتف محمول ومبلغ مالى .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للإتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من حصيلة البيع. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .