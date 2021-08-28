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سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وإعتراف عناصره بإرتكاب 9 وقائع سرقة بالجيزة.

وتم ضبط عاطل، حال قيادته سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها، بالأهرام، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بالإشتراك مع آخر محبوس على ذمة قضية سرقة.

بتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فـى إرتكاب سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن سيارتين وأعادا باقى السيارات عقب مساومة مالكيها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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