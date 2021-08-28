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ارتكبوا 14 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقى

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ارتكبوا 14 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقى ارتكبوا 14 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقى

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالجيزة.

وكانت وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبمواجهتهما إعترفا وأضافا بإرتكابهما 14واقعة، وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المصرى اليوم

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