ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بالخانكة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة شخصين بالقليوبية بقصد الإتجار. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالخانكة بالقليوبية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكمية لمخدر الحشيش و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .