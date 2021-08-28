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إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

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إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة 11 مواطنًا، بينهم 3 إصابات متوسطة بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت مساء السبت في مخيم ملكة الحدودي شرق غزة.

وشارك مئات الشبان والفتية في فعاليات «الإرباك الليلي قرب السياج الفاصل شرق غزة، إذ أشعلوا إطارات السيارات وألقوا عشرات القنابل الصوتية والزجاجات الحارقة باتجاه أبراج المراقبة العسكرية».

وردًّا على ذلك أطلق الجنود الإسرائيليون المتمركزون خلف تلال رملية وفي غرف محصنة، الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

المصرى اليوم

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