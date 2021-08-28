مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بسوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها، وأصيب 7 أشخاص آخرون في حادثى سير منفصلين بدائرة مركزى العسيرات وأخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز العسيرات، لقيت الطفلة مكة درويش «عامين» مصرعها عندما صدمتها دراجة نارية «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، قيادة إبراهيم. ي. ف «20 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أثناء لهوها أمام المنزل، وأتهم والدها قائد الدراجة بالتسبب في الحادث.

وفى الحادث الثانى بمركز أخميم، تبلغ بإنقلاب سيارة ومصابين بطريق «سوهاج / البحر الأحمر» بالكيلو 110 بدائرة المركز. وتبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة عبدالناصر. ح. م «50 سنة- طبيب أسنان» ويقيم بدائرة مركز ديروط بأسيوط، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلاب السيارة على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، وزوجته، وأنجالهما الخمسة (من مستقلي السيارة)، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.