باحث: مؤتمر بغداد فرصة لعودة العلاقات بين الأشقاء العرب

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قال معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والإستراتيجية، إن العراق محور مهم لعودة العلاقات بين الدول العربية، حيث إن المؤتمر الذي شهدته بغداد اليوم يعد فرصة لعودة العلاقات بين الأشقاء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم استثمار الأموال في المناطق التي تدمرت وتأثرت بفعل عمليات داعش الإرهابية.

وأضاف معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن الرئيس السيسي وجه دعوة للشعب العراقي للتعاون من أجل أن ينهض ببلاده، وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، من العاصمة العراقية بغداد، أن الحراك الشعبي في العراق امتد طيلة عامين في مكافحة الفساد، موضحًا أن الساحة العراقية تشهد وجوهًا جديدةً ليست محسوبة على تيار بعينه.

واستطرد معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن التواجد الأجنبي في العراق يخلق مشاكل عديدة في البلاد والشعب يرفضه.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، من العاصمة العراقية بغداد، إلى أن هناك اتفاقيات عسكرية تم إبرامها مع الدولة التركية في ثمانينيات القرن الماضي من أجل الحفاظ على السيادة العراقية ويتم تجديدها سنويًا .