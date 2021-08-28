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أحمد موسى: المنطقة العربية تعيش فوضى عارمة منذ 10 سنوات

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أحمد موسى: المنطقة العربية تعيش فوضى عارمة منذ 10 سنوات أحمد موسى: المنطقة العربية تعيش فوضى عارمة منذ 10 سنوات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنطقة العربية تشهد أزمات كبيرة ولابد من التعاون بين الدول لتجاوزها.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول لابد أن تلتزم بالقانون الدولي وقواعده ومنع التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأكد موسى أن لا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى، ولا تسمح لأى دولة بالتدخل في شئوننا، موضحا أن ما حدث في العراق كان سببا في تدخل الأتراك في شئونها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد أن هناك ملفات خلافية بين عدد من الدول وهناك محاولات لحلحلتها، وفرنسا لديها خلافات كبيرة مع تركيا، وإيران والسعودية بينهم خلافات وملفات شائكة، ومصر وتركيا مازال بينهم خلافات ولم تحل بعد.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن المنطقة العربية تعيش فوضى عارمة منذ عشر سنوات، وكانت هناك محاولة لإسقاط مصر ولكنها فشلت، ولكن مصر عادت بكل قوة لها الكلمة في كل الملفات الإقليمية والدولية. وشدد على ضرورة أن نضع نصب أعيننا خريطة التغييرات التي تحدث في العالم.

المصرى اليوم

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