أمين مساعد الجامعة العربية: وزير خارجية إيران كان حادا مع أمريكا في كلمته بمؤتمر بغداد

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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزير خارجية إيران كان حادا مع أمريكا في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كما أن خطاب وزيرا خارجية إيران وتركيا كان جيدا ولابد أن تتطابق أفعالهم مع أقوالهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العراق عانى كثيرا في المرحلة السابقة من غياب الاستقرار وتراجع السيادية، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كشف أن العراق أصبح في مرحلة جديدة ويتعزز فيها استقراره وسياسته وهو أمر في غاية الأهمية.

وتابع أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد اليوم في بغداد هو بداية الطريق في العراق، وهو بداية مبشرة لعودة العلاقات بين الدول. واستطرد السفير حسام زكي، أنه تم الاستماع إلى أقوال الوفود المشاركة في المؤتمر عن احترام العراق ورغبتها في دعمه واستقراره، وأكد أمين عام جامعة الدول العربية ضرورة احترام الجيرة بين الدول العربية.

وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الدول المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تحدثت عن فكرة آلية المتابعة للمؤتمر والبيان الختامي الصادر عنه، موضحا أن المتابعة سيكون أمر مصحوبا ببعض الصعوبات ولكنها فكرة جيدة ونأمل أن تحقق الهدف من أجله عقد المؤتمر.

وتابع أن هناك اهتمام لتعزيز استقرار العراق، خاصة أن العراق عاني كثيرا من غياب الأمن والاستقرار، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بداية مبشرة لعودة العلاقات بين الدول، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مناسبة لتسجل كل دول على نفسها تعهداتها.

وأضاف السفير حسام زكي أن جامعة الدول العربية أعلنت اليوم الدعم الكامل للعراق ولسيادته الكاملة على أراضيه، كما وجه في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العديد من الرسائل الواضحة والجميع فهمها.

ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن هناك بعض الأطراف توفر للإرهاب ملاذ ودعما ولابد أن يتوقف ذلك، كما أن هناك رسالة واضحة وجهت إلى الدول الداعمة للإرهاب بضرورة التوقف عن ذلك، كما نأمل توقف الدول الداعمة للإرهاب عن القيام بتلك الأعمال.