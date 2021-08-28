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موسكو: علينا إقامة علاقات مع الجديدة في أفغانستان

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موسكو: علينا إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان موسكو: علينا إقامة علاقات مع الجديدة في أفغانستان

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أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الجديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها «تسعى لذلك منذ 8 سنوات».

وقال في تصريح لقناة «سولوفيوف لايف»: «حقيقة وصول حركة طالبان إلى السلطة أمر واقع، وسيتعين علينا بناء علاقات مع هذا الوضع الجديد ومع الحكومة الجديدة في أفغانستان».

وأضاف: « مرتاحة نسبيا للتغيرات في أفغانستان، حيث كانت على اتصال مع طالبان منذ ثماني سنوات، وبصراحة لم يكن لهذه التغييرات السريعة تأثير واضح» بالنسبة لروسيا.

وأشار كابولوف إلى أن «موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرف الحركة».

وتابع: «في حال قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليها، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها».

المصرى اليوم

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