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قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك قام بالحصول على قرض بنكي بقيمة 70 مليون جنيه بضمان الاشتراكات البالغة 120 مليون جنيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرض البنكي ساهم في إنقاذ نادي الزمالك.

وأضاف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن قيمة القرض ساهم في تجديد التعاقدات للاعبين، موضحا أن مصاريف نادي الزمالك شهريا بدون مكافآت الألعاب أو الأنشطة أو مكافآت الكرة تبلغ 28 مليون جنيه شهريا.

وأشار حسين السيد إلى أن تكلفة معسكرات فريق الزمالك تصل إلى أكثر من مليوني جنيه لمدة 18 يوم، موضحا أن اللجنة المؤقتة عندما تولت إدارة القلعة البيضاء كانت خزينة النادي تحتوي على عدة آلاف الجنيهات فقط، مؤكدا أنه تم إدارة الملف المالي للنادي باقتدار من جانب المسئولين عليها في اللجنة موجها لهم التحية.