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أولي بأبنائها.. وزارة الرياضة : نرفض تجنيس أبطالنا ونبحث عنهم فى كل مكان بالعالم

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مصر أولي بأبنائها.. وزارة الرياضة : نرفض تجنيس أبطالنا ونبحث عنهم فى كل مكان بالعالم أولي بأبنائها.. وزارة الرياضة : نرفض تجنيس أبطالنا ونبحث عنهم فى كل مكان بالعالم

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قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أبطال البارالمبيين حققوا 5 ميداليات في أولمبياد دورة الألعاب البارالمبية .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الشباب يتابع لحظًا

وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، يتم رصد مسألة التجنيس بمنتهى الدقة، ووزير الشباب أكد محافظتنا على كل أبنائنا الأبطال ومكتبه مفتوح لكل أبناء لحل أي مشكلة يواجهها أي منهم.

ولفت محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى مصر ترفض قضية التجنيس أو أن يمثل أبطالنا دولة أخرى في أي بطولة.

واستطرد أن اثنين من المصنفين عالميا في الفروسية يمثلان بلجيكا وتواصلا مع وزير الرياضة وتحدثا في كافة التفاصيل، مضيفًا أن مشاكلهم إدارية وخاصة باتحاد الفروسية وتحول دون لعبهم باسم مصر.

واختتم أن اللاعبين أبدا استعدادهما للعودة لتمثيل مصر في البطولات المقبلة، بعدما وعدهم الوزير بحل جميع مشاكلهم، موضحًا أن مصر تبحث عن أبنائها في كل دول العالم، مختتمًا «مصر أولى بأبنائها».

المصرى اليوم

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