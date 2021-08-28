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عصابة تحديث البيانات .. تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة أرصدة المواطنين بالبنوك ()

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عصابة تحديث البيانات .. تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة أرصدة المواطنين بالبنوك (فيديو) عصابة تحديث البيانات .. تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة أرصدة المواطنين بالبنوك ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من القبض على المتهمين بانتحال صفة موظفين في البنوك وقاموا بسرقة حسابات وأموال بعض المواطنين.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، كان عندي ثقة أن وزارة الداخلية ستقوم بهذه الضربة الناجحة لتلك العصابة والقبض عليها.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن المتهمين قاموا بالنصب والاحتيال والعديد من الجرائم الأخرى وتم عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف خلال قناة على صدى البلد، أن أجهزة الدولة أصبحت أكثر تطورًا وتصل للمتهمين في غضون ساعات، حيث إن التقنيات الحديثة باتت متوفرة بما يضمن ضبط المتهمين.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن البلد مستقرة وليست سايبة أو فوضى، مشيرًا إلى أن الجرائم لا زالت مستمرة ولن تتوقف لظروف تم الحديث عنها من قبل، ولكن هناك الكثير من الجرائم يتم منعها.

واختتم خلال قناة على صدى البلد، أن هناك عصابات ومافيا لسرقة كبريات أرصدة البنوك بملايين الدولارات في الدول المتقدمة حول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

المصرى اليوم

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