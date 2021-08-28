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منى أبوهشيمة: متحدث ذوي الهمم اعتبرته ابني.. وأول مرة قابلته دخل قلبي

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منى أبوهشيمة: متحدث ذوي الهمم اعتبرته ابني.. وأول مرة قابلته دخل قلبي منى أبوهشيمة: متحدث ذوي الهمم اعتبرته ابني.. وأول مرة قابلته دخل قلبي

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قالت الدكتورة منى أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي للمرأة العربية، إنها تعتبر نفسها الأم الروحية للمتحدث الرسمي باسم ذوي الهمم عبدالرحمن عرام، معقبة: «أنا ليه الشرف أكون والدته، أول مرة قابلته دخل قلبي مش عارفة إزاي».

وتابعت «أبوهشيمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن والدة عبدالرحمن استطاعت أن تخلق منه «طفل معجزة، وشاب يُحتذى به بين كل الشباب».

وأشارت إلى أنها عندما تعرفت عليه قامت بالعمل على تكريم والدته لأنها تعبت كثيرًا، معقبة: «كلنا بنقول إحنا تعبنا في تربية أبنائنا، بس أم عبدالرحمن تعبت كثيرا في تربيته».

وأضافت: «عرام» كتب قصيدة شعرية لها، وعندما استعمت لها بكت، معقبة: «عبدالرحمن شخص جميل جدًا، وفي يوم من الأيام هيكون ليه مستقبل باهر».

المصرى اليوم

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